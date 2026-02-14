Sentiers Plaisir Grendelbruch et le Hohbuhl Lutzelhouse

Sentiers Plaisir Grendelbruch et le Hohbuhl

Rue de la gare Lutzelhouse Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-06-30 09:30:00

fin : 2026-06-30 16:00:00

2026-06-30

Balade à la découverte d’un lieu unique en son genre, le Hohbuhl. Gestion des paysages, entre agriculture, forêt et fonction sociale de nos espaces naturels, vous saurez tout … et serez conquis par l’enthousiasme communicatif de ce passionné de nature.

Départ 9h30 gare de Lutzelhouse-Muhlbach. Retour vers 16h.

Conditions chaussures de marche, boissons, repas tiré du sac, vêtements adaptés à la météo. Distance 10 km. Dénivelé 350 m .

Rue de la gare Lutzelhouse 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51

A walk to discover a unique place, the Hohbuhl. You’ll learn all about landscape management, between agriculture, forestry and the social function of our natural spaces… and you’ll be won over by the infectious enthusiasm of this nature enthusiast.

