Sentiers Plaisir La carrière du Struthof

La Grande Carrière Natzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 13:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-26

Martine et Bertrand sont tous deux natifs de Neuviller la Roche, le village qui fait face à la Carrière du Struthof. Tout au long de leur jeunesse et encore après, ils ont écouté parents, amis, voisins racontés l’occupation au quotidien si près du camp, la blessure jamais vraiment guérie de l’incorporation forcée, la Libération et ceux qui ne sont pas revenus… Autant d’anecdotes qui vous seront restituées sans oublier que Martine et Bertrand ne sont que la voix de ceux qui ont parlé.

La Petite histoire, celle des petites gens que la Grande a broyés, aura ici la première place.

Départ 10h parking de la Grande Carrière du Struthof à Natzwiller. Retour vers 13h.

Conditions chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés à la météo. Distance 1 km. Dénivelé 50 m .

La Grande Carrière Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51 tourisme@valleedelabruche.fr

