Le sentier des fruitiers

Grand'Rue Saales Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-07-03 13:45:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

2026-07-03 2026-08-28

Cette balade offre une vue exceptionnelle sur la ligne bleue des Vosges et conduit à la découverte de 300 arbres issus de 80 vieilles variétés fruitières. Elle se poursuit par une visite gustative des produits de montagne au marché des producteurs puis passage autour de la laiterie du Climont, des petits fruits de Jean Vogel… un voyage aux pays des mille saveurs.

RDV 16h45 gare de Saâles. Départ 14h parking de la chapelle protestante à Saâles (à l’entrée du village en venant de Bourg-Bruche). Retour vers 16h30.

Conditions chaussures de marche, parcours accessible aux poussettes (tout terrain), boissons, vêtements adaptés selon la météo. Distance 5 km. Dénivelé 50 m .

Grand'Rue Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51 tourisme@valleedelabruche.fr

