Sentimentale Foule Les Sources Bibliothèque Rouans

Bibliothèque 16 bis rue du vieux port Rouans Loire-Atlantique
2026-02-18 14:00:00
2026-02-18 14:00:00
2026-02-18
Amoureux des mots et des récits de contes et de légendes, venez écouter en famille Les Sources Foule Sentimentale et plongez dans l'univers des rives du Mississippi. Rendez-vous à la bibliothèque de Rouans.
A propos du spectacle
Les Sources est une suite de contes et de mythes qui s'intéresse à la tradition orale des autochtones situés près de la région des lacs ou de la vallée haute du fleuve Mississippi. On découvrira "L'histoire du bouleau", "Le maïs", "Le porc-épic et les deux sœurs"… Des histoires qui chantent la puissance de la nature, et qui permettent de découvrir une culture en voie de disparition. La suite de contes est ponctuée d'intermèdes musicaux au banjo.
Pratique
gratuit sur réservation par mail ou par téléphone
durée 40 min
dès 8 ans
Bibliothèque 16 bis rue du vieux port Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 28 42 bibliothequerouans@gmail.com
English :
Lovers of words, tales and legends, come and listen to Les Sources Foule Sentimentale with your family, and plunge into the world of the banks of the Mississippi. See you at the Rouans library.
