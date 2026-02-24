Sentinelles de la nature Qu’est-ce que c’est ? rue du château Jonzac

Sentinelles de la nature Qu’est-ce que c’est ?

rue du château Salle des Fêtes de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26 21:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Sentinelles de la nature, c’est un réseau de citoyennes et citoyens agissant pour protéger la nature, en alertant sur les atteintes à l’environnement et en valorisant les actions favorables à la préservation de la nature.

rue du château Salle des Fêtes de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 39 04 contact@ne17.fr

English :

Nature Sentinel is a network of citizens acting to protect nature, by alerting people to environmental damage and promoting actions to preserve nature.

