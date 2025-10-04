Sentir la gravité des souffles, Julie C. Fortier Esox Lucius Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Sentir la gravité des souffles, Julie C. Fortier Esox Lucius Saint-Maurice-lès-Châteauneuf samedi 4 octobre 2025.

Sentir la gravité des souffles, Julie C. Fortier

Esox Lucius 140 Rue de la Gare Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Un nuage s’est-il formé au-dessus de notre avenir ?

On pourrait le penser. Le ciel s’assombrit, non de pluie mais d’incertitudes. Notre rapport à la nature devient de plus en plus tendu, imprévisible. Ce qui, hier encore, semblait stable, domestiqué, sous contrôle, se révèle aujourd’hui indomptable, parfois même catastrophique. Face aux bouleversements climatiques, à l’effondrement de la biodiversité ou à la perte de repères sensoriels, l’humain se voit replacé dans une position plus humble, au sein du tissu vivant.

Les frontières entre ce qui était solide et ce qui est mouvant se brouillent. L’immobilité fait place à la migration — celle des corps, des espèces, des souvenirs, des savoirs. Les paysages, les récits se déplacent, et la nature, peu à peu, reprend ses droits. Elle pousse dans les interstices, envahit les ruines, murmure à travers les vents et les parfums.

Saurons-nous écouter ce que le monde non-humain a à nous raconter ? Saurons-nous accueillir les ondes, les signaux, les échos — parfois imperceptibles — qu’il nous envoie ? Peut-on encore composer avec ce qui nous dépasse, tisser des liens sensibles, imaginatifs, réparateurs, entre nos perceptions intimes et les grandes dynamiques planétaires ?

Cette exposition réunit des œuvres qui interrogent notre relation à l’environnement, aux flux migratoires, aux traces laissées par les corps et les vents. Par la photographie, la vidéo, le parfum, le dessin ou l’installation, elles nous invitent à réactiver nos sens, à ralentir, à percevoir autrement.

À faire de l’instabilité un lieu d’attention.

Julie Christine Fortier .

Esox Lucius 140 Rue de la Gare Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Sentir la gravité des souffles, Julie C. Fortier

German : Sentir la gravité des souffles, Julie C. Fortier

Italiano :

Espanol :

L’événement Sentir la gravité des souffles, Julie C. Fortier Saint-Maurice-lès-Châteauneuf a été mis à jour le 2025-09-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)