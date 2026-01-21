Sentir, penser, agir Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris

Découvrez la richesse des travaux artistiques et scientifiques

réalisés par les femmes de la diaspora africaine à travers une rencontre

croisant recherche, enseignement et création artistique.

La FMSH accueille une rencontre consacrée à la mise en

valeur des réalisations artistiques et scientifiques des femmes de la

diaspora africaine.

Organisée par Luana Antunes Costa, lauréate 2025 du programme DEA, la

rencontre réunira chercheurs et chercheuses, enseignants et

enseignantes, ainsi que des artistes, invités à dialoguer à partir de la

présentation et de la diffusion de recherches et d’œuvres actuelles en

sciences humaines et en arts. Ces échanges seront consacrés à la

production scientifique et artistique des femmes africaines et

créatrices des territoires de la diaspora.

Sentir-penser-agir a été une stratégie de lutte,

d’affirmation et de maintien de la vie présente dans les territoires

latino-américain. Il s’agit d’une manière d’affirmer la relation

politique et symbiotique entre le corps-territoire, le corps des femmes,

le corps psychique et émotionnel de chaque sujet qui habite — et est

habité par — la Terre. Cette notion est au cœur des luttes menées par

les féminismes communautaires, les féminisme noirs, par d’autres

mouvements sociaux de femmes et leurs communautés contre la colonialité,

le néocolonialisme, le capitalisme, le racisme, le patriarcat et

d’autres systèmes hégémoniques et prédateurs des peuples da Abya

Yala/Améfrique Ladine (Gonzalez, 1989).

Le concept de sentipenser a été proposé par le sociologue colombien

Orlando Fals-Borda (2009) et place au cœur de la théorie critique et

sociologique une vision du monde ancrée dans les savoirs populaires,

selon laquelle émotion et raison coexistent comme axes fondateurs des

significations du monde. En dialogue avec le sentipenser, nous faisons

entrer dans l’arène du débat la pensée d’Awa Thiam, anthropologue et

féministe sénégalaise, en prenant l’acte d’écoute de l’énonciation des

femmes africaines comme méthode radicale en faveur de la vie des femmes

et de leurs communautés, alliant la pratique théorique à l’action : «

rendre la parole agissante ».

Porté par cette dynamique, ainsi que par d’autres propositions

alternatives de production de futurs et de transformation de la réalité

sociale, l’événement « Sentir-penser-agir : rencontre et débats sur les

poétiques-politiques des femmes afro-diasporiques » vise à créer un

espace de dialogue entre chercheur·e·s, enseignant·e·s, artistes de

différentes géographies, et le public, à partir de la présentation et de

la diffusion de recherches et d’œuvres actuelles en sciences humaines

et en arts, consacrées à la production scientifique et artistique des

femmes noires, africaines, créatrices des territoires de la Diaspora.

L’événement est lié aux recherches menées par la professeure et

militante du féminisme noir brésilien, Luana Antunes Costa, dans le

cadre du Programme « Directeurs d’études associés » (DEA, 2025), dont

l’un des objectifs est de favoriser la circulation des idées des

intellectuelles afro-diasporiques, en mettant en lumière leurs

propositions artistiques, théoriques et leurs contributions à la

promotion de la justice sociale à l’échelle mondiale.

Les intervenant.e.s

Luana Antunes Costa : est professeure à l’Institut

de Langages et Littératures de l’Université de l’Intégration

Internationale de la Lusophonie Afro-brésilienne (UNILAB/CE) au Brésil

depuis 2016, et militante du mouvement féministe noir-brésilien. Elle

est membre-fondatrice du groupe de recherche « Écriture du corps féminin »

(UFRJ/2015) et chercheuse du Projet de recherche en réseaux

«Intellectuelles africaines : contributions conceptuelles de Dina

Salustino, Paulina Chiziane et Akwaeke Emezi » (CNPq/UNILAB). Titulaire

d’un doctorat en Études Comparées de l’Université de São Paulo (2014),

elle a également réalisé deux post-doctorats, l’un au Crimic, à Sorbonne

Université (2021-2022) et l’autre en Littératures Lusophones Comparées à

l’Université Fédérale de Rio de Janeiro (2015). Actuellement, invitée

par la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) comme Directrice

d’Études Associée, Luana Antunes y développe ses recherches sur

la « Créolisation, créolités et autres camouflages chez les écrivaines

afro-diasporiques – Une recherche en Études Comparées (Martinique et

Îles du Cap-Vert) » – au Laboratoire « Les Afriques dans le

monde »(Sciences-Po Bordeaux). Elle est également professeure invitée à

Sciences Po-Bordeaux et responsable du cours « Épistémologies du Black Féminism nord-américain et du Feminismo negro-brasileiro » (2025-26).

Universités en Études lusophones à Sorbonne Université depuis 2006.

Titulaire d’une thèse de doctorat sur Maria Ondina Braga, elle travaille

sur la littérature portugaise contemporaine et s’intéresse tout

particulièrement à l’écriture des femmes, aux questions de genre, à la

poétique et aux politiques du corps. Membre du CRIMIC de Sorbonne

Université, elle a codirigé, entre autres, les volumes Femmes oubliées dans les arts et les lettres au Portugal – XIX-XXe siècles (2016), Poétiques et politiques du corps dans les aires lusophones (2021) et Artistes et intellectuelles en France. Itinéraires multiples (2023). Sa monographie, À corps et à cri. Le féminin dans la littérature portugaise de l’extrême contemporain, a été publiée en 2025.

universités en Littératures africaines à la Faculté des Lettres de

l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. Titulaire d’un master en

littérature brésilienne de l’UFRJ et d’un doctorat en littératures

africaines de la PUC-Rio, elle a mené les projets de postdoctorat

suivants : en 1999, une recherche sur les images du rire dans les

littératures africaines à l’UFF ; en 2015, une étude des images de la

quête du bonheur dans les littératures de langue portugaise à la

Sorbonne ; en 2020, une recherche consacrée à l’œuvre de Leda Rios,

écrivaine afro-brésilienne réduite au silence durant la Belle Époque, à

l’Université d’Orléans. Parallèlement, depuis 2020, elle travaille sur

la thématique de la souffrance psychique dans l’auctorialité féminine de

langue portugaise (Brésil–Afrique). Elle coordonne le groupe de

recherche Écritures du corps féminin à l’UFRJ. Actuellement, elle prépare l’édition de l’œuvre de Leda Rios en vue de sa publication.

en littérature francophone à l’Université Bordeaux Montaigne. Sa

formation porte sur les Études de germanistique interculturelle, de

romanistique, de littérature comparée et de sciences politiques à

l’Université de Bayreuth (Allemagne). Il est Docteur en lettre et

philosophie options littératures romanes et comparées et a obtenu son

Habilitation (HDR) à l’Université de la Sarre en Allemagne (Venia

legendi littérature générale et comparée). De 2004-2020 il a occupé les

postes d’Assistant, Maître-Assistant et Maître de conférences de

littérature générale et comparée et de littérature allemande à

l’Université Omar Bongo de Libreville (Gabon). Il a été également

Professeur invité (DAAD) à la Chaire d’études culturelles romanes et de

communication interculturelle de l’Université de la Sarre en Allemagne

(2010, 2015-2016, 2018), ancien boursier de la Deutsche

Forschungsgemeinschaft (DFG : 2002-2003) et de la Fondation Alexander

von Humboldt (2008-2010, 2013, 2017, 2021). Membre de l’Apela, ses

domaines de recherche recouvrent notamment la littérature et la culture

coloniale, la littérature de voyage, les littératures et cultures

africaines francophones, les littératures et théories postcoloniales,

les études culturelles et diasporiques, le roman policier francophone

géocritique ainsi que les transferts culturels.

Philosophie et membre Laboratoire d’études et de recherches sur les

logiques contemporaines de la philosophie (LLCP), à l’Université Paris 8

Vincennes-St Denis. Elle a vécu au Mexique et au Salvador et travaille,

dans une perspective féministe et d’imbrication des rapports sociaux,

sur la résistance à la mondialisation de différents mouvements sociaux

latino-américains et des Caraïbes et sur les épistémologies féministes

matérialistes francophones et décoloniales d’Abya Yala. Parmi ses

derniers ouvrages personnels : La Combinatoire straight. Colonisation, violences sexuelles et Bâtard·es du capital, Paris : Amsterdam (2025), Imbrication, femmes, race et classe dans les mouvements sociaux, Paris : Le Croquant (2023), Pax neoliberalia. Perspectives féministes sur (la réorganisation de) la violence, Paris: Editions iXe (2016).

professeure à l’Université Fédérale de São Paulo (UNIFESP), où elle

enseigne au programme du troisième cycle, cours Enseignement en

Histoire. Elle est titulaire d’un doctorat en anthropologie et d’un

postdoctorat en postcolonialismes et citoyenneté globale au

CES/Université de Coimbra. Ses recherches portent sur l’histoire sociale

de l’après-abolition, la presse noire, les relations ethno-raciales, le

genre et les féminismes noirs, avec un accent sur les expériences et

vocalités des femmes noires au Brésil. Elle développe des travaux

articulant histoire, anthropologie, décolonialité et critique des

régimes de production des archives. Elle est autrice de ouvrages,

d’articles cientifiques et participe à la formation des enseignant·es en

éducation antiraciste au Brésil.

d’enseignement et de recherche au Département Arts de l’Université de

Lille. Après une thèse en histoire et théorie de l’art en 2018 soutenue à

l’Universidade de São Paulo sur la « fonction historienne » de l’œuvre

d’art, établissant entre l’artiste, sa pratique et les conflits

politiques de son temps un nouveau rapport permettant de dépasser les

limites du modèle de l’artiste-témoin, elle a été pensionnaire à l’INHA

de 2019 à 2024. Elle y a mené, entre autres, le projet « Performativités

noires », dont l’enquête portait sur les rapports entre la

représentation des sujets noirs dans les cultures visuelles

contemporaines, et l’auto-inscription de leur corps comme matériau de

travail dans l’art de la performance. Actuellement, elle se consacre à

une recherche sur les enjeux entre les conflits portant sur les

questions raciales et l’art contemporain, notamment sur la scène

artistique brésilienne, à partir de deux axes principaux : archive et

performance.

docteure en Anthropologie. Elle est professeure à l’Université Fédérale

de Pernambuco (Brésil), au sein de la Licence interculturelle

amérindienne (Campus Agreste), ainsi que du Programme de troisième cycle

en Anthropologie. Elle mène des recherches auprès des peuples

autochtones et des communautés quilombolas autour des

thématiques des droits territoriaux, du droit à une éducation

interculturelle — de base et supérieure — et des relations de genre.

Elle est chercheuse au Centre d’études et de recherche sur l’ethnicité

(NEPE/UFPE) et au Groupe d’études avec les peuples amérindiens et les

peuples traditionnels (GEPI/Unilab).

Rencontre et débat sur les poétiques-politiques des femmes afro-diasporiques.

Le lundi 09 février 2026

de 17h30 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54 boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/sentir-penser-agir https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



