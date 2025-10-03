S’ENTRAINER À DORMIR, EST-CE POSSIBLE ? Amphithéâtre ENSA Chamonix-Mont-Blanc
S’ENTRAINER À DORMIR, EST-CE POSSIBLE ? Amphithéâtre ENSA Chamonix-Mont-Blanc vendredi 3 octobre 2025.
S’ENTRAINER À DORMIR, EST-CE POSSIBLE ?
Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03 20:30:00
2025-10-03
peut-on réellement s’entraîner à mieux dormir, comme on s’entraîne à courir ?
Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 30 30 evenements@ensm.sports.gouv.fr
English :
can we really train to sleep better, like we train to run?
German :
kann man wirklich trainieren, besser zu schlafen, so wie man Laufen trainiert?
Italiano :
è davvero possibile allenarsi a dormire meglio, come ci si allena a correre?
Espanol :
¿Se puede realmente entrenar para dormir mejor, como se entrena para correr?
