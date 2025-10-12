S’ENVOLER 1er festival de films documentaires au Parc national de forêts Salives

S’ENVOLER 1er festival de films documentaires au Parc national de forêts Salives dimanche 12 octobre 2025.

Salle de l’abreuvoir et Salle des fêtes Salives Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-10-12 11:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Dimanche 12 octobre, à Salives, un programme complet vous donnera l’occasion de

– découvrir des films documentaires dédiés a la protection de la biodiversité avec Rewilding Patagonia, sur la création et la pratique des parcs nationaux au Chili, et une selection de courts métrages dédiés aux oiseaux migrateurs (le 11 octobre étant Journée mondiale des oiseaux migrateurs)

– aller à la rencontre d’acteurs du territoire lors d’un Éco-camp rassemblant artisans, producteurs et professionnels de l’éducation à l’environnement

– admirer l’exposition photo Cigogne noire d’Olivier Pellerin

– assister à une conférence sur les oiseaux à enjeux du Parc national de forêts

– explorer et connaître la richesse de la nature du Parc national de forêts lors de sorties guidées avec les agents du Parc national

– & vivre l’expérience unique de l’astro-bivouac, sous les étoiles, avec Stephen Ratter .

Salle de l’abreuvoir et Salle des fêtes Salives 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

