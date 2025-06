SEPCTACLE DE DANSE « On s’amuse au Musée » Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne 3 juillet 2025 20:30

Mayenne

SEPCTACLE DE DANSE « On s'amuse au Musée » Théâtre des Ursulines Rue du 8 Mai 1945 Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-07-03 20:30:00

fin : 2025-07-03

2025-07-03

Spectacle de danse On s’amuse au musée

Les élèves de danse classique, danse jazz et danse contemporaine du Conservatoire du Pays de Château-Gontier vous propose cette année un spectacle de danse intitulé On s’amuse au Musée .

Rendez-vous le jeudi 3 juillet à 20h30 au Théâtre des Ursulines. Sur réservation auprès du Conservatoire au 02 43 09 30 90 ou par mail conservatoire@chateaugontier.fr .

Théâtre des Ursulines Rue du 8 Mai 1945

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 30 90 conservatoire@chateaugontier.fr

