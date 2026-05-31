Sept siècles d’histoire et d’architecture, du moyen-âge à la Renaissance et au-delà, Château de Saveilles, Paizay-Naudouin

Sept siècles d’histoire et d’architecture, du moyen-âge à la Renaissance et au-delà 19 et 20 septembre Château de Saveilles Charente

Tarif : 8€ (à partir de 18 ans). Tarif réduit : 6€ (enfant de 8 ans et plus, groupes de plus de 15 personnes, association, adhérent VMF et DH). Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du château et de sa chapelle

Participez à une visite guidée exceptionnelle des extérieurs du château ainsi que de l’intérieur de sa chapelle, animée par le propriétaire lui-même.

Une occasion unique de découvrir les histoires fascinantes et les détails architecturaux qui font la renommée de ce lieu emblématique.

Château de Saveilles 1 rue du Château Saveilles, 16240 Paizay-Naudouin-Embourie Paizay-Naudouin 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 08 17 36 15 https://www.chateausaveilles.fr Le Château de Saveilles, situé en Nord-Charente, combine les caractéristiques d’une forteresse et celles d’un château Renaissance. Érigé au XIVe siècle près du bourg de Paizay-Naudouin, il se trouve à la croisée de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, à mi-chemin entre Niort et Angoulême. Construit à l’origine au XIVe siècle, le château a été agrandi et embelli au XVIe siècle, puis modifié au XIXe siècle. Il présente une structure carrée, isolée de la terre ferme par de vastes douves remplies d’eau, soutenues par des murailles. L’ensemble est composé de deux corps de logis disposés en équerre, flanqués d’une tour à chaque extrémité : au nord se dresse la tour de la prison, dotée de ses canonnières, tandis qu’au sud se trouve la grosse tour, ornée de meurtrières, d’archères et de mâchicoulis. L’accès au château se fait désormais par deux ponts en pierre fixes, qui ont remplacé le pont-levis à bascule au sud et le pont tournant à deux arches au nord, utilisés autrefois pour défendre l’entrée. La cour d’entrée se compose d’un long bâtiment, de communs et de tours d’angle.

Visite guidée du château et de sa chapelle

©propriétaire