Septembal BalÔCharbon avec Back In Bal [duo] et Illa [quartet] Café Charbon Nevers

Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19 23:30:00
2025-09-19
Première soirée des 16èmes Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles, le rendez-vous annuel organisé par le Café Charbon et l’AMTCN !
BalÔCharbon avec Back In Bal [duo] et Illa [quartet] vendredi 19 septembre à 20h au Café Charbon à NEVERS. .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
