Septembal BalÔCharbon avec Back In Bal [duo] et Illa [quartet] Café Charbon Nevers

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19 23:30:00

2025-09-19

Première soirée des 16èmes Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles, le rendez-vous annuel organisé par le Café Charbon et l’AMTCN !
BalÔCharbon avec Back In Bal [duo] et Illa [quartet] vendredi 19 septembre à 20h au Café Charbon à NEVERS.   .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

