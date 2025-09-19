Septembal | BalÔCharbon avec Illa & Back In Bal Café Charbon Nevers

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19 23:30:00

2025-09-19

BACK IN BAL

Si le bal est lieu de rencontre et de partage pour les danseurs et danseuses, il l’est aussi pour les musiciens. En effet, la complicité de Jérémie Congréga et Renaud Hibon s’est nouée, il y a plus de 10 ans, lors de bals dans les Hauts de France, région d’origine de Renaud. Ils créent, ensemble, Back In Bal en 2020. Musiciens accomplis, artistes et enseignants, fans de musique médiévale, de métal et de rock, tous deux puisent dans la richesse de ces influences pour faire de ce duo un espace sonore résolument dédié à la danse, aux riffs puissants et au groove imparable.

Jérémie Congréga guitare | Renaud Hibon cornemuses

ILLA Les brumes de l’aube

Une musique qui pulse, qui vibre, une énergie brute et poétique. Leurs compositions et arrangements sont un véritable terrain de jeu pour les danseurs, mais leur horizon musical s’étend bien au-delà des frontières des musiques traditionnelles en intégrant des sonorités baroques, jazz ou issues des musiques actuelles. Forgé par la rondeur puissante d’un accordéon, la vibration cristalline d’un violon, le rythme incisif d’un cistre et la profondeur d’une vielle à roue électro-acoustique, leur son traverse l’Europe, enveloppe le public et entraine les corps dans une danse collective libératrice.

Diane Delzant: violon | Stéphane Milleret accordéon diatonique | Sylvain Quéré cistre | Sébastien Tron vielle à roue polyphonique et midi, voix .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

