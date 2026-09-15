Septembal : Festival 17ème Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles Café Charbon Nevers

Informations pratiques

Nevers

Septembal : Festival 17ème Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:30:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-18

17ème Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles, Septembal, les 18 et 19 septembre !

Rendez vous au Café Charbon.

– Vendredi 18/09 :

• 9h00 – 9h30 : Accueil café-croissant.

• 9h30 – 9h50 : Propos liminaire par la FAMDT : Les musiques et danses traditionnelles en France, présentation du secteur, ses grandes caractéristiques, ses dynamiques, ses enjeux et ses défis.

• 9h50 – 10h20 : Les travaux du Collectif Musiques traditionnelles en Nivernais Morvan :

– Composition, fonctionnement et projets,

– Une tournée de bals / concerts en Nièvre en 2027 – 2028,

– Bilan et perspectives.

• 10h20 – 11h50 : La coopération interrégionale dans l’aire culturelle « Grand Centre France »

– Le dispositif interrégional « Nouvelle Scène Trad »,

– Composition et fonctionnement et moyens de mise en œuvre,

– Les parcours des artistes,

– Bilan et perspectives.

• 12h00 – 12h30 : Concert de Phoque, lauréat du concours 2025 du festival Le Son Continu à Ars et soutenu dans le cadre du dispositif « Nouvelle Scène Trad ».

• 12h30 – 13h30 : Déjeuner.

• 14h00 – 14h30 : Concert de Mounes, projet soutenu dans le cadre du dispositif « Nouvelle Scène Trad ».

• 14h30 – 16h00 : Interventions des pouvoirs publics et fédérations :

– GIP-DSU Cafés Cultures,

– Nevers Agglomération,

– Conseil Départemental de la Nièvre,

– Région Bourgogne Franche-Comté,

– Fédérations Musiques Actuelles des régions Centre Val de Loire et Bourgogne Franche-Comté,

– FAMDT

– Direction régionale des Affaires Culturelles Centre Val de Loire.

• 16h00 – 17h00 : Concertation de l’ensemble des participants : attentes, propositions et potentielles contributions à court, moyen et long terme à la dynamique territoriale.

• 20h30 : SEPTEMBAL – BALÔCHARBON avec Hédem, projet soutenu dans le cadre du dispositif «Nouvelle Scène Trad» et Poolidor.

– Samedi 19/09 :

SEPTEMBAL – Rencontre et initiation

• Initiation de 9h30 à 10h30

• Concert et découverte de 11h00 à 12h00

– GRATUIT –

Initiation | Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers

Les deux professeurs du Département de Musique Traditionnelle du Conservatoire vous invitent à découvrir et essayer leurs instruments :

– la vielle à roue, avec Baptiste Poulet – Salle Ravel

– la cornemuse, avec Daniel Langlois – Salle Rachmaninov

Concert et rencontre avec « La Vignerie » | Médiathèque Jean-Jaurès de Nevers

À travers les nouvelles mélodies composées par Philippe Prieur, La Vignerie vous emmène en voyage dans l’univers de la grande cornemuse bourbonnaise du XVIIIe siècle, au tempérament et au timbre unique .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Septembal : Festival 17ème Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles

L’événement Septembal : Festival 17ème Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles Nevers a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cap Grand Nevers