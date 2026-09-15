Septembal : Festival 17ème Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles Café Charbon Nevers
vendredi 18 septembre 2026 · Café Charbon · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Septembal : Festival 17ème Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-18
17ème Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles, Septembal, les 18 et 19 septembre !
Rendez vous au Café Charbon.
– Vendredi 18/09 :
• 9h00 – 9h30 : Accueil café-croissant.
• 9h30 – 9h50 : Propos liminaire par la FAMDT : Les musiques et danses traditionnelles en France, présentation du secteur, ses grandes caractéristiques, ses dynamiques, ses enjeux et ses défis.
• 9h50 – 10h20 : Les travaux du Collectif Musiques traditionnelles en Nivernais Morvan :
– Composition, fonctionnement et projets,
– Une tournée de bals / concerts en Nièvre en 2027 – 2028,
– Bilan et perspectives.
• 10h20 – 11h50 : La coopération interrégionale dans l’aire culturelle « Grand Centre France »
– Le dispositif interrégional « Nouvelle Scène Trad »,
– Composition et fonctionnement et moyens de mise en œuvre,
– Les parcours des artistes,
– Bilan et perspectives.
• 12h00 – 12h30 : Concert de Phoque, lauréat du concours 2025 du festival Le Son Continu à Ars et soutenu dans le cadre du dispositif « Nouvelle Scène Trad ».
• 12h30 – 13h30 : Déjeuner.
• 14h00 – 14h30 : Concert de Mounes, projet soutenu dans le cadre du dispositif « Nouvelle Scène Trad ».
• 14h30 – 16h00 : Interventions des pouvoirs publics et fédérations :
– GIP-DSU Cafés Cultures,
– Nevers Agglomération,
– Conseil Départemental de la Nièvre,
– Région Bourgogne Franche-Comté,
– Fédérations Musiques Actuelles des régions Centre Val de Loire et Bourgogne Franche-Comté,
– FAMDT
– Direction régionale des Affaires Culturelles Centre Val de Loire.
• 16h00 – 17h00 : Concertation de l’ensemble des participants : attentes, propositions et potentielles contributions à court, moyen et long terme à la dynamique territoriale.
• 20h30 : SEPTEMBAL – BALÔCHARBON avec Hédem, projet soutenu dans le cadre du dispositif «Nouvelle Scène Trad» et Poolidor.
– Samedi 19/09 :
SEPTEMBAL – Rencontre et initiation
• Initiation de 9h30 à 10h30
• Concert et découverte de 11h00 à 12h00
– GRATUIT –
Initiation | Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Nevers
Les deux professeurs du Département de Musique Traditionnelle du Conservatoire vous invitent à découvrir et essayer leurs instruments :
– la vielle à roue, avec Baptiste Poulet – Salle Ravel
– la cornemuse, avec Daniel Langlois – Salle Rachmaninov
Concert et rencontre avec « La Vignerie » | Médiathèque Jean-Jaurès de Nevers
À travers les nouvelles mélodies composées par Philippe Prieur, La Vignerie vous emmène en voyage dans l’univers de la grande cornemuse bourbonnaise du XVIIIe siècle, au tempérament et au timbre unique .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Septembal : Festival 17ème Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles
L’événement Septembal : Festival 17ème Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles Nevers a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cap Grand Nevers
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