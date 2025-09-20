Septembal Initiation et découverte de la vielle à roue Nevers
Septembal Initiation et découverte de la vielle à roue
Impasse des Ursulines Nevers Nièvre
Gratuit
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 10:30:00
2025-09-20
16èmes Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles, le rendez-vous annuel organisé par le Café Charbon et l’AMTCN initiez-vous à l’instrument emblématique du genre, la vielle à roue.
Rendez vous le samedi de 9h30 à 10h30. .
Impasse des Ursulines Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
