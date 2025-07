Septembal | LE GRAND BAL avec TOPETTE + ‘Retour en Bal’, une création de l’EMTN & RENAUD HIBON Café Charbon Nevers

Septembal | LE GRAND BAL avec TOPETTE + ‘Retour en Bal’, une création de l’EMTN & RENAUD HIBON Café Charbon Nevers samedi 20 septembre 2025.

Septembal | LE GRAND BAL avec TOPETTE + ‘Retour en Bal’, une création de l’EMTN & RENAUD HIBON

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20 23:30:00

Date(s) :

2025-09-20

TOPETTE [Angleterre/France]

Ce groupe franco-britannique est un collectif unique d’aventuriers décomplexés jouant de la musique à danser écrite par eux-mêmes et traditionnelle de partout, mêlant styles et traditions avec un délicieux sentiment de risque et de dynamisme . Trois musicien-nes anglais et deux français, tous renommés des deux côtés de la Manche, pour un bal énergique et engagé, un son irrésistible pour les oreilles et les pieds du public du Café Charbon.

Andy Cutting: accordéon diatonique | James Delarre: violon | Julien Cartonnet: cornemuse, banjo | Tania Buisse: bodhran | Barnaby Stradling: guitare basse acoustique | Et en invité exceptionnel Laurence Hunt, batterie

“Retour en bal” Une création de L’Ensemble Musique Traditionnelle de Nevers et de Renaud Hibon (cornemuses) | Une co-production CMAD/AMTCN/Café Charbon

Renaud Hibon est professeur de cornemuse au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Calais. Sa venue avec Back In Bal était l’occasion de proposer à l’Ensemble Musique Traditionnelle de Nevers et aux élèves du Département de Musique Traditionnelle du Conservatoire de Nevers de partager ses compositions et ses qualités pédagogiques. Pendant quelques mois, les musiciens et musiciennes de l’EMTN et leurs professeurs, Baptiste Poulet et Daniel Langlois, se sont familiarisés avec le répertoire de bal proposé par Renaud. “Retour en bal” témoigne de la capacité de l’enseignement à participer, aussi, au renouvellement de ce répertoire à danser. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

English : Septembal | LE GRAND BAL avec TOPETTE + ‘Retour en Bal’, une création de l’EMTN & RENAUD HIBON

German : Septembal | LE GRAND BAL avec TOPETTE + ‘Retour en Bal’, une création de l’EMTN & RENAUD HIBON

Italiano :

Espanol :

L’événement Septembal | LE GRAND BAL avec TOPETTE + ‘Retour en Bal’, une création de l’EMTN & RENAUD HIBON Nevers a été mis à jour le 2025-07-01 par COORDINATION NIEVRE