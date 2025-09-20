Septembal Le Grand Bal Café Charbon Nevers

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20 23:30:00

2025-09-20

Clôture des 16èmes Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles, le rendez-vous annuel organisé par le Café Charbon et l’AMTCN, avec un Grand Bal avec Topette [France/Angleterre] et création de l’Ensemble Musique Traditionnelle de Nevers et de Renaud Hibon à la cornemuse !

Rendez vous le samedi 20 septembre à 20h au Café Charbon à NEVERS. .

