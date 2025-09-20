Septembal rencontre avec Sébastien Tron, musicien Médiathèque Jean Jaurès Nevers
Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
16èmes Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles, le rendez-vous annuel organisé par le Café Charbon et l’AMTCN en partenariat avec le Centre Culturel Jean Jaurès, venez à la rencontre de Sébastien Tron, musicien, et de son instrument, la vielle électroacoustique !
Rendez vous le samedi 20 septembre à 11h au Café Charbon à NEVERS. .
