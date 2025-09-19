September Fest Village de La Madeleine Saint-Lyphard

September Fest Village de La Madeleine Saint-Lyphard vendredi 19 septembre 2025.

September Fest

Village de La Madeleine Terrain près de l'église Saint-Lyphard

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

2025-09-19

Venez clôturer la saison en beauté autour d’un moment convivial et festif !

Au programme bonne humeur, retrouvailles et ambiance chaleureuse pour partager ensemble cette fin de saison.

Que vous soyez habitués ou nouveaux venus, tout le monde est bienvenu pour trinquer, rire et passer un bon moment. .

Village de La Madeleine Terrain près de l’église Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 31 01 44 gilles.le-gentil@wanadoo.fr

