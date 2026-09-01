Informations pratiques

Saint-Martial-de-Valette

Septembre à la Loco : journée clôture estivale

5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

8h-17h : vide-greniers sur site de la loco 2euros le ML/5euros les3ML

Parade fanfare costumée : appel à participation donc gratuit ouvert à tous, accueil dès 16h sur le site de la loco, départ 18h. Thème « Jamais trop », le but est d’oser mettre tous ces vêtements à motifs colorés ensemble, ou de créer un costume selon son envie. Des ateliers costumes seront proposés ainsi que des vêtements gratuits avec Atlas24.

Dès 21h DJSET sur le site de la loco, prix libre.

Buvette sur place toute la journée. .

5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 95 87 20

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English : Septembre à la Loco : journée clôture estivale

L’événement Septembre à la Loco : journée clôture estivale Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-09-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin