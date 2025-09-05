Septembre au tricot Villefranche-de-Rouergue
12200 Rue Emile Borel, 12200 Villefranche-de-Rouergue
Gratuit
Début : Vendredi 2025-09-05
fin : 2025-09-05
2025-09-05 2025-09-12 2025-09-17
Différentes animations pour les enfants seront proposées au tricot durant le mois de septembre !
Voici la programmation
Vendredi 5 septembre à 16h30 Manège à pédales, jeux en bois et goûter offert
Vendredi 12 septembre à 16h30 Spectacle de Fauconnerie et goûter offert.
A 18h30 Écoute d’oreilles en balade sur le thème du quartier du tricot. Animation conseillée à partir de 10 ans.
Mercredi 17 septembre à 16h30 Spectacle clownesque FRUITS D’ALLEGRESSE ouvert à tous et goûter offert. .
12200 Rue Emile Borel, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 38 70
English :
Various activities for children will be offered at the knitting mill during the month of September!
German :
Verschiedene Animationen für Kinder werden während des Monats September im Tricot angeboten!
Italiano :
Per tutto il mese di settembre, il centro di maglieria offrirà una serie di attività per i bambini!
Espanol :
Durante todo el mes de septiembre se ofrecerán en el centro actividades para niños
