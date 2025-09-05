Septembre au tricot Villefranche-de-Rouergue

Différentes animations pour les enfants seront proposées au tricot durant le mois de septembre !

Voici la programmation

Vendredi 5 septembre à 16h30 Manège à pédales, jeux en bois et goûter offert

Vendredi 12 septembre à 16h30 Spectacle de Fauconnerie et goûter offert.

A 18h30 Écoute d’oreilles en balade sur le thème du quartier du tricot. Animation conseillée à partir de 10 ans.

Mercredi 17 septembre à 16h30 Spectacle clownesque FRUITS D’ALLEGRESSE ouvert à tous et goûter offert. .

English :

Various activities for children will be offered at the knitting mill during the month of September!

German :

Verschiedene Animationen für Kinder werden während des Monats September im Tricot angeboten!

Italiano :

Per tutto il mese di settembre, il centro di maglieria offrirà una serie di attività per i bambini!

Espanol :

Durante todo el mes de septiembre se ofrecerán en el centro actividades para niños

