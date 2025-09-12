Septembre au Tricot Villefranche-de-Rouergue

Septembre au Tricot Villefranche-de-Rouergue vendredi 12 septembre 2025.

Septembre au Tricot

Rue Emile Borel Au niveau du kiosque Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Une rentrée pleine de surprises au Tricot ! Goûter offert et animations gratuites.

Vendredi 5 septembre Manège à pédales (pour les 2- 8 ans), jeux en bois.

Vendredi 12 septembre Spectacle de fauconnerie suivi d’un « cinéma sonore » Celles et ceux qui ont fréquenté le quartier du Tricot vous les feront revivre en vous racontant leurs souvenirs. Nous nous baladerons dans ces lieux mais aussi dans le temps, des années 50 à aujourd’hui. Laissez-vous surprendre par le pouvoir du son sur l’imaginaire ! A partir de 10 ans.

Rencontre avec l’équipe et verre de l’amitié à la sortie !

Vendredi 19 septembre Spectacle clownesque tout public présenté par Fruits d’Allégresse. .

Rue Emile Borel Au niveau du kiosque Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 86 06 51 47

