Septembre en Or – Journée Solidaire Périscolaire des Écureuils Sarreguemines
dimanche 27 septembre 2026 · Périscolaire des Écureuils · Sarreguemines
Informations pratiques
Sarreguemines
Septembre en Or – Journée Solidaire
Périscolaire des Écureuils 34 rue du Docteur E.J. Schatz Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Organisée par les Francas en partenariat avec la ville de Sarreguemines en faveur des enfants hospitalisés qui se battent contre le cancer.
L’intégralité des recettes sera consacrée à l’achat de jouets, de jeux et de cadeaux pour les enfants hospitalisés.
Au programme (dès 10h) :
– Marché aux puces des enfants (dès 8h30 et sous la responsabilité d’un adulte)).
Viens vendre tes jouets, livres, peluches … dont tu n’as plus besoin et fais-en profiter d’autres enfants.
Réserve ton emplacement c’est gratuit : 06 98 19 01 79.
– Structures gonflables.
– Animations et ateliers.
– Barbecue solidaire – un bon repas pour une bonne cause.
Adulte 10€ – enfant 5€.
– Buvette, crêpes, gâteaux.
– Tombola.
Et bien d’autres surprises encore !Tout public
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Périscolaire des Écureuils 34 rue du Docteur E.J. Schatz Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 95 66 71 accueil-peri-sarreguemines@francas54.org
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English :
Organized by the Francas in partnership with the city of Sarreguemines to benefit hospitalized children battling cancer.
All proceeds will go toward purchasing toys, games, and gifts for hospitalized children.
On the schedule (starting at 10 a.m.):
– Children’s flea market (starting at 8:30 a.m., with adult supervision required).
Come sell your toys, books, stuffed animals… that you no longer need and help other children enjoy them.
Reserve your spot—it’s free: 06 98 19 01 79.
– Inflatable attractions.
– Activities and workshops.
– Charity barbecue—a great meal for a good cause.
Adults 10?—children 5?.
– Refreshments, crêpes, and cakes.
– Raffle.
And many more surprises to come!
L’événement Septembre en Or – Journée Solidaire Sarreguemines a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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