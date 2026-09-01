Informations pratiques

Lisieux

Septembre en or

Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Lisieux se mobilise à l’occasion de Septembre en Or, le mois de sensibilisation et de lutte contre les cancers pédiatriques.

Animations, danse, ferme pédagogique, poneys, escalade, jeux et ateliers rythmeront cet après-midi solidaire et familial.

Associations et partenaires seront également présents pour sensibiliser et soutenir les enfants malades et leurs familles.

Mobilisons-nous nombreux pour cette cause qui nous concerne tous.

Léon compte sur vous ! .

Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Septembre en or

L’événement Septembre en or Lisieux a été mis à jour le 2026-09-08 par Calvados Attractivité