Septembre en or Lisieux
samedi 19 septembre 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Septembre en or
Place François Mitterrand Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Lisieux se mobilise à l’occasion de Septembre en Or, le mois de sensibilisation et de lutte contre les cancers pédiatriques.
Animations, danse, ferme pédagogique, poneys, escalade, jeux et ateliers rythmeront cet après-midi solidaire et familial.
Associations et partenaires seront également présents pour sensibiliser et soutenir les enfants malades et leurs familles.
Mobilisons-nous nombreux pour cette cause qui nous concerne tous.
Léon compte sur vous ! .
Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie
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English : Septembre en or
L’événement Septembre en or Lisieux a été mis à jour le 2026-09-08 par Calvados Attractivité
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