UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lisieux

Septembre en or Lisieux

samedi 19 septembre 2026 · Lisieux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place François Mitterrand
Ville
14100 Lisieux
Département
Calvados
Tarif

Lisieux

Septembre en or

Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Lisieux se mobilise à l’occasion de Septembre en Or, le mois de sensibilisation et de lutte contre les cancers pédiatriques.
Animations, danse, ferme pédagogique, poneys, escalade, jeux et ateliers rythmeront cet après-midi solidaire et familial.

Associations et partenaires seront également présents pour sensibiliser et soutenir les enfants malades et leurs familles.
Mobilisons-nous nombreux pour cette cause qui nous concerne tous.

Léon compte sur vous !   .

Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Septembre en or

L’événement Septembre en or Lisieux a été mis à jour le 2026-09-08 par Calvados Attractivité

À voir aussi à Lisieux (Calvados)