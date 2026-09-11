Informations pratiques

Lunéville

Septembre en or

forêt de Mondon Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:45:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dédié à la lutte contre le cancer pédiatrique, l’événement Septembre en Or, organisé par la Ville et le Club des Sports Canins Lunévillois, revient pour une 3e édition, au profit de l’association Les Parents d’Hugo.

Au programme 9h00 Début des inscriptions sur place, 10h30 départ canitrail 10km, 10h35 départ course 10km, 10h40 départ canicross 5km, 10h45 départ course 5km, 10h50 départ marche 5km, 12h00 initiation au canicross, 14h00 fin de la manifestation

Participation 5€ minimum par personne. L’argent récolté est reversé pour aider les familles touchées par le cancer des enfants.

Renseignements au 03 83 76 23 04Tout public

5 .

forêt de Mondon Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dedicated to the fight against pediatric cancer, the event… Septembre en Or event, organized by the City and the Lunéville Dog Sports Club, returns for its third edition to benefit the association Les Parents d’Hugo.

Schedule: 9:00 a.m.: On-site registration begins; 10:30 a.m.: Start of the 10-km canitrail; 10:35 a.m.: Start of the 10-km run; 10:40 a.m.: Start of the 5km canicross race, 10:45 a.m.: Start of the 5km run, 10:50 a.m.: Start of the 5km walk, 12:00 p.m.: Canicross introduction, 2:00 p.m.: End of the event

Entry fee: 5? minimum per person. The money raised will be donated to help families affected by childhood cancer.

For more information, call 03 83 76 23 04

L’événement Septembre en or Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS