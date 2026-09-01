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AGENDA · Annéot

Septembre en Or. Marche solidaire Ecurie de la Fontaine Annéot

dimanche 27 septembre 2026 · Ecurie de la Fontaine · Annéot

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Ecurie de la Fontaine
Adresse
12 Rue de la Ferme
Ville
89200 Annéot
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Annéot

Septembre en Or. Marche solidaire

Ecurie de la Fontaine 12 Rue de la Ferme Annéot Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Marche solidaire. 8h30 Accueil, départs à 9h30 (10 km) et 10h15 (5 km). Restauration sur place. T-shirt offert.   .

Ecurie de la Fontaine 12 Rue de la Ferme Annéot 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 28 91 71 

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English : Septembre en Or. Marche solidaire

L’événement Septembre en Or. Marche solidaire Annéot a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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