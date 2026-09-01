Septembre en Or. Marche solidaire Ecurie de la Fontaine Annéot

dimanche 27 septembre 2026 · Ecurie de la Fontaine · Annéot

Informations pratiques

Annéot

Septembre en Or. Marche solidaire

Ecurie de la Fontaine 12 Rue de la Ferme Annéot Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Marche solidaire. 8h30 Accueil, départs à 9h30 (10 km) et 10h15 (5 km). Restauration sur place. T-shirt offert. .

Ecurie de la Fontaine 12 Rue de la Ferme Annéot 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 28 91 71

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English : Septembre en Or. Marche solidaire

L’événement Septembre en Or. Marche solidaire Annéot a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay