Septembre en Or. Marche solidaire Ecurie de la Fontaine Annéot
dimanche 27 septembre 2026 · Ecurie de la Fontaine · Annéot
Informations pratiques
Annéot
Septembre en Or. Marche solidaire
Ecurie de la Fontaine 12 Rue de la Ferme Annéot Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Marche solidaire. 8h30 Accueil, départs à 9h30 (10 km) et 10h15 (5 km). Restauration sur place. T-shirt offert. .
Ecurie de la Fontaine 12 Rue de la Ferme Annéot 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 28 91 71
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English : Septembre en Or. Marche solidaire
L’événement Septembre en Or. Marche solidaire Annéot a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay