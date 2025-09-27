Septembre en Or Munster

Septembre en Or Munster samedi 27 septembre 2025.

Septembre en Or

Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Samedi 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 15:00:00



2025-09-27

Une journée pour mieux comprendre le cancer des enfants, au travers de jeux.

Une journée pour sensibiliser les personnes au cancer des enfants.

Les animations autour des jeux sous toutes ses formes (grands jeux, jeux symboliques, kapplas, légos, espace des tout petits, kermesse, animations chevalier et chantier ). Tombola et petite restauration.

Entrée libre sous la responsabilité des parents. .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 17 38 59 michele.meyer0656@orange.fr

English :

A day of games to help you better understand childhood cancer.

German :

Ein Tag, um anhand von Spielen ein besseres Verständnis von Krebs bei Kindern zu erlangen.

Italiano :

Una giornata di giochi per capire meglio il cancro infantile.

Espanol :

Una jornada de juegos para entender mejor el cáncer infantil.

