Septembre en Or Randonnée Familiale et Action Solidaire Bettancourt-la-Ferrée

Hôtel Ibis Bettancourt-la-Ferrée Haute-Marne
Tout public
Dans le cadre de Septembre en Or, mois de sensibilisation et de lutte contre les cancers pédiatriques, Bormona Nature organise des actions en soutien aux enfants malades, à leurs familles et à la Fondation Gustave Roussy.
Au programme
-Vente de pin’s solidaires (2€)
-Marche pour vaincre le cancer pédiatrique ; une randonnée familiale de 6 km avec un pot de l’amitié offert à l’arrivée.
L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation Gustave Roussy pour soutenir la recherche et l’accompagnement des familles. .
Hôtel Ibis Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est +33 7 56 85 28 28 bormona.nature@gmail.com
