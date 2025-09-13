Septembre en or Domaine de Roquerousse Salon-de-Provence

Septembre en or Domaine de Roquerousse Salon-de-Provence samedi 13 septembre 2025.

Septembre en or

Samedi 13 septembre 2025 de 19h à 23h59. Domaine de Roquerousse Direction Avignon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13 23:59:00

Date(s) :

2025-09-13

Le Kiwanis Salon Nostradamus organise une soirée solidaire au Domaine de Roquerousse.

Après un repas, un défilé de mode solidaire viendra rythmer la soirée avant de la prolonger avec une ambiance musicale festive. L’ensemble des bénéfices sera reversé à Septembre en Or , la campagne nationale dédiée à la lutte contre les cancers pédiatriques.



Au programme Repas assis, défilé de mode mettant en lumière la collection « MaisonCaptain ».

La soirée se poursuivra dans une ambiance musciale festive



60€ Inscriptions kiwanis.evenement.salon@gmail.com .

Domaine de Roquerousse Direction Avignon Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur kiwanis.evenement.salon@gmail.com

English :

Kiwanis Salon Nostradamus organizes a solidarity evening at Domaine de Roquerousse.

German :

Der Kiwanis Salon Nostradamus organisiert einen solidarischen Abend in der Domaine de Roquerousse.

Italiano :

Il Kiwanis Salon Nostradamus organizza una serata di solidarietà al Domaine de Roquerousse.

Espanol :

El Salón Kiwanis Nostradamus organiza una velada solidaria en el Domaine de Roquerousse.

L’événement Septembre en or Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Salon de Provence