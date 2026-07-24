Septembre Musical de l’Orne Ensemble de Caelis Le Bourg Bazoches-au-Houlme
vendredi 18 septembre 2026 · Le Bourg · Bazoches-au-Houlme
Informations pratiques
Bazoches-au-Houlme
Septembre Musical de l’Orne Ensemble de Caelis
Le Bourg Eglise Saint Pierre Bazoches-au-Houlme Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Vendredi 18 septembre à 20h Eglise Saint-Pierre de Bazoches au Houlme
Ensemble De Caelis
Hildegard von Bingen (1098-1179) Symphoniæ Harmoniæ Celestium Revelationum (extraits) Riesen Codex (extraits)
Extraits du Codex IX de Las Huelgas, pièces anonymes compilées au début du XIVe siècle. .
Le Bourg Eglise Saint Pierre Bazoches-au-Houlme 61210 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com
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English : Septembre Musical de l’Orne Ensemble de Caelis
L’événement Septembre Musical de l’Orne Ensemble de Caelis Bazoches-au-Houlme a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme