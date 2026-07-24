Septembre Musical de l’Orne Ensemble de Caelis Le Bourg Bazoches-au-Houlme

Informations pratiques

Bazoches-au-Houlme

Septembre Musical de l’Orne Ensemble de Caelis

Le Bourg Eglise Saint Pierre Bazoches-au-Houlme Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Vendredi 18 septembre à 20h Eglise Saint-Pierre de Bazoches au Houlme

Ensemble De Caelis

Hildegard von Bingen (1098-1179) Symphoniæ Harmoniæ Celestium Revelationum (extraits) Riesen Codex (extraits)

Extraits du Codex IX de Las Huelgas, pièces anonymes compilées au début du XIVe siècle. .

Le Bourg Eglise Saint Pierre Bazoches-au-Houlme 61210 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Ensemble de Caelis

L’événement Septembre Musical de l’Orne Ensemble de Caelis Bazoches-au-Houlme a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme