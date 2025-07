Septembre Musical de l’Orne Marina Viotti, virtuosités Baroques Alençon

Septembre Musical de l’Orne Marina Viotti, virtuosités Baroques Alençon vendredi 5 septembre 2025.

Septembre Musical de l’Orne Marina Viotti, virtuosités Baroques

51 Grande Rue Alençon Orne

Début : 2025-09-05 19:30:00

fin : 2025-09-05 20:30:00

2025-09-05

La basilique Notre-Dame accueille le concert d’ouverture du Septembre musical de l’Orne 2025.

S’il est bien un parcours riche et détonnant, c’est celui de Marina Viotti elle a d’abord étudié la flûte, expérimenté le jazz, le gospel ainsi que le heavy metal et obtenu un master en philosophie et littérature. C’est aujourd’hui l’une des chanteuses lyriques les plus en vue de sa génération. Sacrée Artiste Lyrique de l’année aux Victoires de la Musique 2023, elle chante à l’occasion de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 en compagnie du groupe français Gojira. On la retrouve désormais sur toutes les grandes scènes européennes.

Marina Viotti a choisi Versailles pour y créer un nouveau récital. Les grands compositeurs baroques qu’elle affectionne tout particulièrement seront portés au sommet par cette voix de mezzo-soprano puissante et chaude. Andrés Gabetta à la tête de l’Orchestre de l’Opéra Royal se fera le complice de cette soirée de Virtuosités Baroques !

Distribution

Marina VIOTTI, mezzo-soprano

ORCHESTRE DE L’OPERA ROYAL DE VERSAILLES

Andrés GABETTA, direction

ABONNEMENTS ET TARIFS

Abonnement Passion en prenant 3 concerts différents ou plus, vous bénéficiez du tarif Passion sur votre réservation.

1ère série places numérotées situées dans la nef centrale de l’église ou dans la salle.

2ème série places non numérotées, d’inégales qualités de vision et d’acoustique, situées sur les bas-côtés.

Tarifs Access sur réservation uniquement :

– de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (présentation d’un justificatif).

Tarif préférentiel pour les abonnés 2024/2025 de la Scène nationale 61 aux concerts de Flers, Mortagne et Alençon et pour les abonnés 2024/20245 du Quai des Arts à Argentan.

51 Grande Rue Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99

English : Septembre Musical de l’Orne Marina Viotti, virtuosités Baroques

Notre-Dame Basilica hosts the opening concert of Septembre musical de l'Orne 2025.

Under the direction of Vincent Dumestre and with the ensemble Le Poème harmonique, Pergolesi’s masterpiece will come to life under the vaults of Notre-Dame Basilica, combining popular music and traditional singers. With this Stabat Mater, immerse yourself in the atmosphere of Neapolitan processions for the feast of the Virgin.

SUBSCRIPTIONS AND PRICES :

Passion subscription: if you book 3 or more different concerts, you benefit from the Passion rate on your reservation.

1st series: numbered seats in the central nave of the church or in the hall.

2nd series: unnumbered seats on the aisles, of unequal visual and acoustic quality.

Access » rates by reservation only:

? 18 years old, students and jobseekers (presentation of proof).

Preferential rates for 2023/2024 subscribers to Scène nationale 61 concerts in Flers, Mortagne and Alençon, and for 2023/2024 subscribers to Quai des Arts in Argentan.

German :

In der Basilika Notre-Dame findet das Eröffnungskonzert des Septembre musical de l’Orne 2025 statt.

Marina Viotti hat einen reichen und außergewöhnlichen Lebenslauf: Sie studierte zunächst Flöte, experimentierte mit Jazz, Gospel und Heavy Metal und machte einen Master in Philosophie und Literatur. Heute ist sie eine der führenden Opernsängerinnen ihrer Generation. Sie wurde bei den Victoires de la Musique 2023 zur Lyrischen Künstlerin des Jahres gekürt und sang bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 in Paris zusammen mit der französischen Band Gojira. Inzwischen ist sie auf allen großen europäischen Bühnen zu sehen.

Marina Viotti hat Versailles ausgewählt, um dort ein neues Recital zu kreieren. Die großen Barockkomponisten, die sie besonders liebt, werden von dieser kraftvollen und warmen Mezzosopranstimme auf den Höhepunkt gebracht. Andrés Gabetta, der das Orchester der Königlichen Oper leitet, ist der Komplize dieses Abends voller barocker Virtuosität!

Besetzung

Marina VIOTTI, Mezzosopran

ORCHESTER DER KÖNIGLICHEN OPER VON VERSAILLES

Andrés GABETTA, Leitung

ABONNEMENTS UND PREISE :

Passion-Abonnement: Wenn Sie 3 oder mehr verschiedene Konzerte besuchen, erhalten Sie den Passionstarif auf Ihre Reservierung.

1. Reihe: Nummerierte Plätze im Mittelschiff der Kirche oder im Saal.

2. Reihe: Nicht nummerierte Plätze mit ungleicher Sicht und Akustik, die sich in den Seitengassen befinden.

Access »-Tarife nur mit Reservierung:

? 18 Jahre, Studenten und Arbeitssuchende (Vorlage eines Nachweises).

Vorzugstarif für Abonnenten 2024/2025 der Scène nationale 61 für die Konzerte in Flers, Mortagne und Alençon sowie für Abonnenten 2024/20245 des Quai des Arts in Argentan.

Italiano :

La Basilica di Notre-Dame ospita il concerto di apertura del Settembre musicale dell’Orne 2025.

Se mai c’è stato un percorso professionale ricco ed esplosivo, è quello di Marina Viotti: ha iniziato studiando flauto, ha sperimentato il jazz, il gospel e l’heavy metal, e ha conseguito un master in filosofia e letteratura. Oggi è una delle più importanti cantanti liriche della sua generazione. Incoronata artista lirica dell’anno ai premi Victoires de la Musique 2023, ha cantato all’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con la band francese Gojira. Attualmente si esibisce su tutti i principali palcoscenici europei.

Marina Viotti ha scelto Versailles come scenario per un nuovo recital. La sua potente e calda voce di mezzosoprano porterà in alto i grandi compositori barocchi che lei ama. Andrés Gabetta, direttore dell’Orchestre de l’Opéra Royal, sarà il partner di questa serata di virtuosismo barocco!

Il cast

Marina VIOTTI, mezzosoprano

ORCHESTRA DELL’OPERA REALE DI VERSAILLES

Andrés GABETTA, direttore d’orchestra

ABBONAMENTI E TARIFFE :

Abbonamento Passione: partecipando a 3 o più concerti diversi, si beneficia della tariffa Passione sulla prenotazione.

1a serie: posti numerati nella navata centrale della chiesa o nell’auditorium.

2a serie: posti non numerati con qualità visive e acustiche diseguali, situati nelle navate laterali.

Prezzi di « accesso » solo su prenotazione:

minori di 18 anni, studenti e persone in cerca di lavoro (dietro presentazione di un documento).

Tariffa preferenziale per gli abbonati 2024/2025 alla Scène nationale 61 ai concerti di Flers, Mortagne e Alençon e per gli abbonati 2024/20245 al Quai des Arts di Argentan.

Espanol :

La basílica de Notre-Dame acoge el concierto inaugural del Septembre musical de l’Orne 2025.

Si hay una trayectoria profesional rica y explosiva, ésa es la de Marina Viotti: empezó estudiando flauta, experimentó con el jazz, el gospel y el heavy metal, y llegó a obtener un máster en filosofía y literatura. Hoy es una de las principales cantantes de ópera de su generación. Coronada Artista Lírica del Año en los premios Victoires de la Musique 2023, cantó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 con el grupo francés Gojira. Actualmente actúa en los principales escenarios europeos.

Marina Viotti ha elegido Versalles como escenario para un nuevo recital. Su potente y cálida voz de mezzosoprano llevará a lo más alto a los grandes compositores barrocos que ama. Andrés Gabetta, director de la Orquesta de la Ópera Real, será su compañero en esta velada de virtuosismo barroco

Reparto

Marina VIOTTI, mezzosoprano

ORQUESTA DE LA ÓPERA REAL DE VERSALLES

Andrés GABETTA, director

ABONOS Y TARIFAS :

Abono Pasión: tomando 3 conciertos diferentes o más, se beneficia de la tarifa Pasión en su reserva.

1ª serie: asientos numerados en la nave central de la iglesia o en el auditorio.

2ª serie: asientos no numerados con cualidades visuales y acústicas desiguales, situados en las naves laterales.

Precios de « acceso » únicamente con reserva:

menores de 18 años, estudiantes y solicitantes de empleo (previa presentación de justificante).

Tarifa preferente para los abonados 2024/2025 de la Scène nationale 61 en los conciertos de Flers, Mortagne y Alençon y para los abonados 2024/20245 del Quai des Arts de Argentan.

