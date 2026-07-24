Informations pratiques

Coulonges-sur-Sarthe

Septembre Musical de l’Orne Musique Slave

Eglise Saint Germain Coulonges-sur-Sarthe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Samedi 5 septembre à 16h Eglise Saint-Germain de Coulonges sur Sarthe

Quatuor Hermès

Omer Bouchez et Elise Liu, violons Manuel Vioque-Judde, alto Yan Levionnois, violoncelle

Musique slave

Joseph Haydn Quatuor russe op. 33 n°5 Comment allez-vous ?

Sergueï Prokofiev Quatuor n°1 op. 50

Bedřich Smetana Quatuor n°1 De ma vie

Plongée dans l’âme de l’Europe centrale et orientale entre l’humour de Haydn, l’élan rythmique de Prokofiev et la confession passionnée de Smetana, ce programme révèle la richesse d’un monde musical où le feu intérieur rivalise avec la nostalgie. .

Eglise Saint Germain Coulonges-sur-Sarthe 61170 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Musique Slave

L’événement Septembre Musical de l’Orne Musique Slave Coulonges-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme