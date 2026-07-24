Septembre Musical de l’Orne Musique Slave Coulonges-sur-Sarthe
samedi 5 septembre 2026 · Coulonges-sur-Sarthe
Informations pratiques
Coulonges-sur-Sarthe
Septembre Musical de l’Orne Musique Slave
Eglise Saint Germain Coulonges-sur-Sarthe Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Samedi 5 septembre à 16h Eglise Saint-Germain de Coulonges sur Sarthe
Quatuor Hermès
Omer Bouchez et Elise Liu, violons Manuel Vioque-Judde, alto Yan Levionnois, violoncelle
Musique slave
Joseph Haydn Quatuor russe op. 33 n°5 Comment allez-vous ?
Sergueï Prokofiev Quatuor n°1 op. 50
Bedřich Smetana Quatuor n°1 De ma vie
Plongée dans l’âme de l’Europe centrale et orientale entre l’humour de Haydn, l’élan rythmique de Prokofiev et la confession passionnée de Smetana, ce programme révèle la richesse d’un monde musical où le feu intérieur rivalise avec la nostalgie. .
Eglise Saint Germain Coulonges-sur-Sarthe 61170 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com
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English : Septembre Musical de l’Orne Musique Slave
L’événement Septembre Musical de l’Orne Musique Slave Coulonges-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme