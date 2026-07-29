Septembre Musical de l’Orne Nisi Dominus Place de la Magdeleine Alençon
vendredi 4 septembre 2026 · Place de la Magdeleine · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Septembre Musical de l’Orne Nisi Dominus
Place de la Magdeleine Basilique d’Alençon Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Vendredi 4 septembre à 19h30 Basilique Notre-Dame d’Alençon
Orchestre du Poème Harmonique, sous la direction de Vincent Dumestre Eva Zaïcik, mezzo-soprano ?? , soprano Serge Goubioud et Martial Pauliat, ténors Igor Bouin, baryrton
Nisi Dominus
Anonyme Nisi Dominus
Francesco Soto de Langa (1534-1619) Giesù diletto sposo
Serafino Razzi (1531-1613) Libro primo delle Laudi spirituali O Vergin Santa
Pietro Antonio Locatelli (1695-1764) Sinfonia funebre en fa mineur: Largo, Alla breve ma moderato, Grave, Non presto
Antonio Vivaldi (1678-1741) Invicti Bellate
Serafino Razzi (1531-1613) O Dolcezza
Antonio Vivaldi (1678-1741) Sinfonia al Santo Sepolcro
Antonio Vivaldi (1678-1741) Nisi Dominus .
Place de la Magdeleine Basilique d’Alençon Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com
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English : Septembre Musical de l’Orne Nisi Dominus
L’événement Septembre Musical de l’Orne Nisi Dominus Alençon a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme
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