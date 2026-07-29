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AGENDA · Alençon

Septembre Musical de l’Orne Nisi Dominus Place de la Magdeleine Alençon

vendredi 4 septembre 2026 · Place de la Magdeleine · Alençon

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place de la Magdeleine
Adresse
Basilique d'Alençon
Ville
61000 Alençon
Département
Orne
Tarif

Alençon

Septembre Musical de l’Orne Nisi Dominus

Place de la Magdeleine Basilique d’Alençon Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Vendredi 4 septembre à 19h30 Basilique Notre-Dame d’Alençon

Orchestre du Poème Harmonique, sous la direction de Vincent Dumestre Eva Zaïcik, mezzo-soprano ?? , soprano Serge Goubioud et Martial Pauliat, ténors Igor Bouin, baryrton

Nisi Dominus
Anonyme Nisi Dominus
Francesco Soto de Langa (1534-1619) Giesù diletto sposo
Serafino Razzi (1531-1613) Libro primo delle Laudi spirituali O Vergin Santa
Pietro Antonio Locatelli (1695-1764) Sinfonia funebre en fa mineur: Largo, Alla breve ma moderato, Grave, Non presto
Antonio Vivaldi (1678-1741) Invicti Bellate
Serafino Razzi (1531-1613) O Dolcezza
Antonio Vivaldi (1678-1741) Sinfonia al Santo Sepolcro
Antonio Vivaldi (1678-1741) Nisi Dominus   .

Place de la Magdeleine Basilique d’Alençon Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99  info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Nisi Dominus

L’événement Septembre Musical de l’Orne Nisi Dominus Alençon a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme

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