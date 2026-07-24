Septembre Musical de l’Orne Préludes de danses Le Bourg Saint-Ouen-le-Brisoult

Informations pratiques

Saint-Ouen-le-Brisoult

Septembre Musical de l’Orne Préludes de danses

Le Bourg Eglise Saint-Ouen Saint-Ouen-le-Brisoult Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre à 16h Église Saint-Ouen de Saint-Ouen le Brisoult

Florent Héau, clarinette Théo Ould, accordéon

Préludes de danses

Witold Lutoslawski Dance prelude 10’

Béla Kovacs Sholem Alekhem rov Feidman 5’

Béla Bartók Danses roumaines 6’

Gabriel Pierné Canzonetta 3’30

Gabriel Fauré Après un rêve 3’

Gabriel Fauré les berceaux 3’ Francis Poulenc Les chemins de l’amour 3’ Marin Marais Prélude en harpègement, Le badinage, Le tourbillon 10’

Astor Piazzolla Milonga sin palabras 5’

Astor Piazzolla Adios nonino 6’

Manuel de Falla Danse de la Vida breve 4’

Arturo Marquez Danzon n’2 9’

Préludes de danse met en lumière la frontière parfois subtile entre la musique classique et les musiques populaires, ou quand les compositeurs classiques s’inspirent de leurs propres racines et font naitre l’esprit de la danse. .

Le Bourg Eglise Saint-Ouen Saint-Ouen-le-Brisoult 61410 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Préludes de danses

L’événement Septembre Musical de l’Orne Préludes de danses Saint-Ouen-le-Brisoult a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme