Septembre Rose Raulecourt Broussey-Raulecourt

Septembre Rose Raulecourt Broussey-Raulecourt dimanche 21 septembre 2025.

Septembre Rose

Raulecourt Place de l’Eglise Saint Clément Broussey-Raulecourt Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Inscription sur place dès 9h00

Départ collectif à 9h30

Participation de 5€

Gratuit pour les moins de 10 ans

Marche & Course

3 et 9 Kms

Collation offerteTout public

Raulecourt Place de l’Eglise Saint Clément Broussey-Raulecourt 55200 Meuse Grand Est +33 6 49 61 08 25

English :

On-site registration from 9:00 am

Collective departure at 9:30 am

Participation of 5?

Free for children under 10

Walk & Run

3 and 9 Kms

Snack offered

German :

Anmeldung vor Ort ab 9.00 Uhr

Gemeinsame Abfahrt um 9:30 Uhr

Die Teilnahmegebühr beträgt 5?

Kostenlos für Kinder unter 10 Jahren

Wandern & Laufen

3 und 9 km

Kostenlose Snacks

Italiano :

Registrazione in loco dalle ore 9.00

Partenza collettiva alle 9.30

Partecipazione di 5 persone?

Gratuito per i bambini sotto i 10 anni

Camminata e corsa

3 e 9 km

Merenda gratuita

Espanol :

Inscripción in situ a partir de las 9.00 horas

Salida colectiva a las 9.30 h

Participación de 5?

Gratuito para menores de 10 años

Caminata y carrera

3 y 9 Kms

Merienda gratis

L’événement Septembre Rose Broussey-Raulecourt a été mis à jour le 2025-09-12 par OT COEUR DE LORRAINE