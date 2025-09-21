Septembre Rose Raulecourt Broussey-Raulecourt
Septembre Rose Raulecourt Broussey-Raulecourt dimanche 21 septembre 2025.
Septembre Rose
Raulecourt Place de l’Eglise Saint Clément Broussey-Raulecourt Meuse
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Inscription sur place dès 9h00
Départ collectif à 9h30
Participation de 5€
Gratuit pour les moins de 10 ans
Marche & Course
3 et 9 Kms
Collation offerteTout public
5 .
Raulecourt Place de l’Eglise Saint Clément Broussey-Raulecourt 55200 Meuse Grand Est +33 6 49 61 08 25
English :
On-site registration from 9:00 am
Collective departure at 9:30 am
Participation of 5?
Free for children under 10
Walk & Run
3 and 9 Kms
Snack offered
German :
Anmeldung vor Ort ab 9.00 Uhr
Gemeinsame Abfahrt um 9:30 Uhr
Die Teilnahmegebühr beträgt 5?
Kostenlos für Kinder unter 10 Jahren
Wandern & Laufen
3 und 9 km
Kostenlose Snacks
Italiano :
Registrazione in loco dalle ore 9.00
Partenza collettiva alle 9.30
Partecipazione di 5 persone?
Gratuito per i bambini sotto i 10 anni
Camminata e corsa
3 e 9 km
Merenda gratuita
Espanol :
Inscripción in situ a partir de las 9.00 horas
Salida colectiva a las 9.30 h
Participación de 5?
Gratuito para menores de 10 años
Caminata y carrera
3 y 9 Kms
Merienda gratis
L’événement Septembre Rose Broussey-Raulecourt a été mis à jour le 2025-09-12 par OT COEUR DE LORRAINE