Septenzik’ à proximité de la Rue de la Poste Assat

à proximité de la Rue de la Poste Esplanade derrière d’église Assat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Le programme
– Les canons d’assat (les stars locales de la chorale, au répertoire varié)
– Patatas bravas (pop-rock)
– Bikini dolls (funk rock)
– Narita (rock and roll, baby !)
– Cqfd (pop-rock)
– Dj marco (le régional de l’étape, pour une fin de soirée endiablée !) .
à proximité de la Rue de la Poste Esplanade derrière d’église Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musicassat@gmail.com
