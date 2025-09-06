Septenzik’ à proximité de la Rue de la Poste Assat

à proximité de la Rue de la Poste Esplanade derrière d’église Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Le programme

– Les canons d’assat (les stars locales de la chorale, au répertoire varié)

– Patatas bravas (pop-rock)

– Bikini dolls (funk rock)

– Narita (rock and roll, baby !)

– Cqfd (pop-rock)

– Dj marco (le régional de l’étape, pour une fin de soirée endiablée !) .

à proximité de la Rue de la Poste Esplanade derrière d’église Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musicassat@gmail.com

