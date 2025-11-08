SÉQUENCE COURT-MÉTRAGE

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-10

Fiction, animation, documentaire, d’ici ou d’ailleurs… le festival met à l’honneur le format court dans toutes ses formes ! Des films toujours plus inventifs et audacieux.

Dans les salles de cinémas, les théâtres, les centres culturels, les bibliothèques ou encore les cafés, vous avez 4 jours pour découvrir plus de 100 très grands petits films . Au programme de cette 34e édition des propositions revigorantes et des rencontres stimulantes autour du format court et de la création !Mais aussi des compétitions, des programmes thématiques, des ateliers, du jeune public, des rencontres, une Nuit du Court, ciné petit-dej’ et plein de surprises.

Programmation complète disponible sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 58 85 27 sequencecm@gmail.com

English :

Fiction, animation, documentary, from here or elsewhere? the festival honors the short format in all its forms! The films are ever more inventive and daring.

German :

Spielfilme, Animationsfilme, Dokumentarfilme, Filme von hier oder von anderswo? das Festival ehrt das Kurzfilmformat in all seinen Formen! Die Filme werden immer einfallsreicher und mutiger.

Italiano :

Fiction, animazione, documentari, da qui o altrove? Il festival celebra il formato breve in tutte le sue forme! I film sono sempre più inventivi e audaci.

Espanol :

Ficción, animación, documentales, de aquí o de fuera… ¡el festival celebra el formato corto en todas sus formas! Las películas son cada vez más inventivas y atrevidas.

L’événement SÉQUENCE COURT-MÉTRAGE Toulouse a été mis à jour le 2025-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE