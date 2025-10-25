Séquence d’hiver Le Manoir Mouthier-Haute-Pierre

Séquence d’hiver

Le Manoir 25 grande rue Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-10-25

fin : 2025-12-14

2025-10-25

Venez découvrir les expositions hivernales proposées par Le Manoir.

Vernissage le samedi 25 octobre de 14h00 à 18h00 .

Le Manoir 25 grande rue Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@manoir-mouthier.com

