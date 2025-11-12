Séquence podcast À partir de 11 ans Altkirch

Séquence podcast À partir de 11 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12 16:30:00

Date(s) :

2025-11-12

Un atelier proposé dans le cadre de Décodage, festival de la saison culturelle de la Collectivité européenne d’Alsace. Sur inscription

Devenez des journalistes de radio, en créant votre propre programme d’information à l’aide d’outils similaires à ceux qu’utilisent les professionnels. Et mettez ensuite ces contenus en ligne pour que tout le monde puisse les écouter. Qu’allez-vous produire des informations locales, des fake news pour tester la crédulité des gens ? À vous l’antenne ! .

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

