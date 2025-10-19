Séquence théâtrale sur Napoléon Ier et Marie Walewska Maison Marie Walewska Boulogne-Billancourt

Séquence théâtrale sur Napoléon Ier et Marie Walewska Maison Marie Walewska Boulogne-Billancourt dimanche 19 octobre 2025.

Séquence théâtrale en musqiue par les Chapitres

Maison Marie Walewska 7 Rue de Montmorency, 92100 Boulogne-Billancourt, France

La maison dite « de Marie Walewska », fut louée par Napoléon 1er de 1811 à 1812 pour se ménager une intimité avec se jeune maîtresse. La demeure longtemps oubliée, est inscrite à l'Inventaire des Monuments nationaux en 1986. Intacte extérieurement mais vidée de son contenu, elle conserve néanmoins des signes tangibles de l'aménagement de la riche demeure qu'elle fut.

La maison est aujourd’hui proposée en location par la mairie de Boulogne-Billancourt pour l’organisation d’événements culturels ou privés. Métro : Pont de Saint-Cloud (ligne 10) ou Jean Jaurès. Bus : 123 – Église de Boulogne-Billancourt.

