Sequenza 9.3 • Steve Reich – avec l’Ensemble Links Théâtre de l’Archipel Cabestany

Sequenza 9.3 • Steve Reich – avec l’Ensemble Links Vendredi 14 novembre, 20h30 Théâtre de l’Archipel Pyrénées-Orientales

De 13,50€ à 27€

Le collectif français Links poursuit son exploration de l’univers du compositeur Steve Reich, figure de proue de la musique minimaliste américaine, avec trois pièces pour marimbas, orgues numériques et voix : un concert évènement aussi original que percutant.

Aux côtés de ses compatriotes Terry Riley ou Philip Glass, Steve Reich est l’un des pionniers du courant minimaliste de la musique contemporaine. Après avoir présenté Music for 18 Musicians en 2023, puis Drumming en 2024, l’ensemble Links, emmené par Rémi Durupt, présente ici trois pièces qui offrent une immersion dans le processus créatif du compositeur, basé sur le rythme et la pulsation. Les musiciens de l’ensemble Links prouvent encore une fois leur grande maîtrise dans l’interprétation de cette musique, et l’on se souvient du succès de leur concert l’année passée au festival. Une nouvelle invitation à vivre l’ivresse de la pulsation enivrante de Reich.

Sequenza 9.3 est conventionné en 2023-2024-2025 par la DRAC Ile-de-France

Théâtre de l'Archipel Av. Maréchal Leclerc, 66000 Perpignan Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie

Ensemble Links | Rémi Durupt direction