SEQUENZA 9.3 – VISAGES CÉLESTES – Festival Pianoscope Église Saint-Etienne Beauvais

SEQUENZA 9.3 – VISAGES CÉLESTES – Festival Pianoscope Samedi 18 octobre, 15h30 Église Saint-Etienne Oise

De 9€ à 18€

Début : 2025-10-18T15:30 – 2025-10-18T16:30

Fin : 2025-10-18T15:30 – 2025-10-18T16:30

Karol Mossakowski -titulaire de l’orgue de Saint-Sulpice de Paris- interprétera sa dernière création « Visages célestes »qui fera dialoguer les deux orgues de tribune et de chœur dans la nef de l’église Saint Etienne. Les 16 chanteurs del’Ensemble vocal Sequenza 9.3 mêleront leurs voix aux orgues dans une riche stéréophonie.

Ensemble Sequenza 9.3

Karol Mossakowski – orgue de tribune Anne Foulard – orgue de chœur Direction : Catherine Simonpietri

Sequenza 9.3 est conventionné en 2023-2024-2025 par la DRAC Ile-de-France

Église Saint-Etienne Rue de l'Étamine, 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

Karol Mossakowski – Création pour deux orgues et 16 voix mixtes

