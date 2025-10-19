SEQUENZA 9.3 – VISAGES CÉLESTES – Noyon’Arts Cathédrale Notre-Dame Noyon Noyon

SEQUENZA 9.3 – VISAGES CÉLESTES – Noyon’Arts Cathédrale Notre-Dame Noyon Noyon dimanche 19 octobre 2025.

SEQUENZA 9.3 – VISAGES CÉLESTES – Noyon’Arts Dimanche 19 octobre, 17h30 Cathédrale Notre-Dame Noyon Oise

De 12€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T17:30 – 2025-10-19T18:30

Fin : 2025-10-19T17:30 – 2025-10-19T18:30

Noyon’Arts accueille un concert exceptionnel cette année avec une collaboration inédite entre l’ensemble professionnel Sequenza 9.3, l’organiste mondialement connu Karol Mossakowski et le chœur Cantus Felix de Beauvais. Ceux-ci vous éblouiront entre une première partie sombre et romantique avec la messe et en ré de Dvorak et la deuxième partie vive et spirituelle de « Visage célestes », oratorio de Karol Mossakowski créé au printemps 2025 à Paris.

Sequenza 9.3 est conventionné en 2023-2024-2025 par la DRAC Ile-de-France

Cathédrale Notre-Dame Noyon 3 Parvis Notre Dame, 60400 Noyon Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.noyonarts.com/concert-visages-c%C3%A9lestes »}]

Karol Mossakowski – Création pour deux orgues et 16 voix mixtes

Juliette Baigné