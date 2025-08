Serein Argentalet Aventure Montberthault

Vous aimez la nature? Un petit coin de verdure aux confins de l’Auxois et du Morvan, l’aire naturelle de camping de Montberthault vous accueille le SAMEDI 13 SEPTEMBRE pour SEREIN ARGENTALET AVENTURE.

Il y en a pour tous les goûts: randonnée, courses trail, canitrail et repas en soirée avec la pastaparty.

Que vous soyez marcheur, coureur ou traileur plus confirmé, supporter, vous trouverez votre bonheur en passant cet après-midi et la soirée avec nous.

SEMUR ATHLETISME AVENTURE et LA HARDE DE L’AUXOIS ont rassemblé leurs énergies pour vous offrir cet événement. Venez nombreux!

-Randonnée 9 km à 14h

-Courses pour les jeunes à 15h30

-Trails 16km à 16h30

-Trail 9km à 17h

Nouveauté cette année avec un canitrail 9 km organisé par la Harde de l’Auxois. Départ 17h30.

Et pour clore la soirée, une pastaparty à 19h. .

Aire Naturelle de Camping Montberthault 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 12 12 35 secretariat@semuraa.club

