Serein et sereine sous le sapin : pour des fêtes zen et durables ! Le Moulin à Café PARIS

Cet atelier organisé par les adhérents de Quatorziens en chemin en partenariat avec Le Moulin à Café a pour objectif d’échanger sur les impacts sociaux et environnementaux des fêtes de fin d’année et de concevoir une nouvelle façon de se rassembler où la qualité des liens se préfère à la quantité de biens !

L’atelier est à partir de 15 ans, si vous envisagez de venir avec des enfants plus jeunes, veuillez nous contacter en amont : quatorziensenchemin@gmail.com

Au programme :

– temps de connexion

– quizz sur les impacts environnementaux et sociaux des fêtes de fin d’année

– définir ensemble de quoi nous avons vraiment besoin

– apprendre à emballer ses cadeaux comme au Japon

– déguster des douceurs de saison

Échanger sur les impacts sociaux et environnementaux des fêtes de fin d’année et concevoir une nouvelle façon de se rassembler !

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h30 à 17h30

gratuit sous condition

Nous ne pourrons accueillir des personnes non inscrites le jour J. Nous avons besoin de connaitre le nombre de participants pour pouvoir préparer le goûter qui clôturera l’événement ! Merci de votre compréhension !

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Le Moulin à Café 8 rue Sainte-Léonie 75014 PARIS

