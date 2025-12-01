Sérénade de Noël Église de l’Assomption Cherrueix

Sérénade de Noël

Église de l’Assomption Place de l’Église Cherrueix Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Venez chanter en chœur avec les artistes des Musiques illustrées ! Violon, guitare, flûte traversière, orgue et chant ! .

