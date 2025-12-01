Sérénade de Noël Église de l’Assomption Cherrueix
Sérénade de Noël Église de l’Assomption Cherrueix dimanche 21 décembre 2025.
Sérénade de Noël
Église de l’Assomption Place de l’Église Cherrueix Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Venez chanter en chœur avec les artistes des Musiques illustrées ! Violon, guitare, flûte traversière, orgue et chant ! .
Église de l’Assomption Place de l’Église Cherrueix 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne
