Sérénade de rentrée Châteaudouble
Sérénade de rentrée Châteaudouble dimanche 31 août 2025.
Sérénade de rentrée
Salle des fêtes Châteaudouble Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 17:30:00
fin : 2025-08-31 17:30:00
Date(s) :
2025-08-31
Retrouvez la chorale Grain d’Phonie pour un concert de rentrée !
Salle des fêtes Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 83 94 59 graindphonie26@yahoo.fr
English :
Join the Grain d’Phonie choir for a back-to-school concert!
German :
Treffen Sie den Chor Grain d’Phonie für ein Konzert zum Schuljahresbeginn!
Italiano :
Unitevi al coro Grain d’Phonie per un concerto di ritorno a scuola!
Espanol :
¡Únase al coro Grain d’Phonie en un concierto de vuelta al cole!
