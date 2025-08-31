Sérénade de rentrée Châteaudouble

Sérénade de rentrée Châteaudouble dimanche 31 août 2025.

Sérénade de rentrée

Salle des fêtes Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-08-31 17:30:00

fin : 2025-08-31 17:30:00

2025-08-31

Retrouvez la chorale Grain d’Phonie pour un concert de rentrée !

Salle des fêtes Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 83 94 59 graindphonie26@yahoo.fr

English :

Join the Grain d’Phonie choir for a back-to-school concert!

German :

Treffen Sie den Chor Grain d’Phonie für ein Konzert zum Schuljahresbeginn!

Italiano :

Unitevi al coro Grain d’Phonie per un concerto di ritorno a scuola!

Espanol :

¡Únase al coro Grain d’Phonie en un concierto de vuelta al cole!

