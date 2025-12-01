SÉRÉNADE D’HIVER Carcassonne
Sérénade d’hiver nous plonge dans les musiques françaises, sacrées et profanes, choisies pour le temps de Noël. Les Éléments nous font voyager, du Moyen Âge à nos jours, à travers des œuvres du répertoire et des chants traditionnels, a cappella, arrangés spécifiquement pour les seize chanteurs du chœur de chambre.
Poulenc, Debussy, Saint-Saëns, Du Caurroy, Busnois côtoient ainsi un Noël basque, poitevin ou encore provençal dont les airs familiers sont une invitation au partage. Les compositeurs d’aujourd’hui, quant à eux, ont été sollicités pour un éclairage nouveau. Claire-Mélanie Sinnhuber prend appui sur un poème basque pour proposer une pièce toute en sensations (mouvement, chaud, froid…). Patrick Burgan convoque la poésie en cinq langues différentes pour aborder le thème de la Nativité. Joan Magrané Figuera s’inspire d’un motet de Noël de Tomàs Luis de Victoria pour nous en proposer une nouvelle lecture.
Pensé comme une veillée d’hiver au coin du feu, ce programme nous plonge dans une ambiance chaleureuse, où les voix s’entrelacent pour réchauffer l’âme au cœur de l’hiver.
Depuis sa création en 1997 à Toulouse, du répertoire ancien à la création contemporaine, le chœur de chambre Les Éléments poursuit, sous l’impulsion de son chef fondateur, un projet musical exigeant qui l’amène à rayonner en France et notamment en région Occitane ainsi qu’à l’étranger. Il a également laissé son empreinte dans le milieu musical à travers de nombreux disques.
Durée 1h15
Avec LES ÉLÉMENTS
Direction Joël SUHUBIETTE
Rue des Études Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
« Sérénade d?hiver » plunges us into French music, sacred and secular, chosen for the Christmas season. Les Éléments take us on a journey, from the Middle Ages to the present day, through works from the repertoire and traditional a cappella songs, arranged specifically for the sixteen singers of the chamber choir.
Poulenc, Debussy, Saint-Saëns, Du Caurroy and Busnois rub shoulders with a Basque, Poitevin or Provençal Christmas, whose familiar tunes are an invitation to share. As for today?s composers, they have been called upon to shed new light. Claire-Mélanie Sinnhuber uses a Basque poem as the basis for a piece full of sensations (movement, heat, cold, etc.). Patrick Burgan uses poetry in five different languages to tackle the theme of the Nativity. Joan Magrané Figuera draws on a Christmas motet by Tomàs Luis de Victoria for a new reading.
Conceived as a winter?s eve by the fireside, this program plunges us into a warm atmosphere, where voices intertwine to warm the soul in the heart of winter.
Since its creation in 1997 in Toulouse, the chamber choir Les Éléments has pursued, under the impetus of its founding conductor, a demanding musical project that has taken it from ancient repertoire to contemporary creations, and has led it to spread throughout France, particularly in the Occitan region, as well as abroad. It has also left its mark on the musical world through numerous recordings.
Duration: 1h15
With LES ÉLÉMENTS
Direction: Joël SUHUBIETTE
German :
« Sérénade d’hiver » führt uns in die französische geistliche und weltliche Musik ein, die für die Weihnachtszeit ausgewählt wurde. Les Éléments nimmt uns mit auf eine Reise vom Mittelalter bis in die Gegenwart durch Werke des Repertoires und traditionelle A-cappella-Gesänge, die speziell für die sechzehn Sänger des Kammerchors arrangiert wurden.
Poulenc, Debussy, Saint-Saëns, Du Caurroy und Busnois treffen auf baskische, poitevinische und provenzalische Weihnachtslieder, deren vertraute Melodien eine Einladung zum Teilen sind. Auch die Komponisten von heute wurden um neue Einblicke gebeten. Claire-Mélanie Sinnhuber stützt sich auf ein baskisches Gedicht, um ein Stück voller Empfindungen (Bewegung, Wärme, Kälte…) vorzustellen. Patrick Burgan ruft Gedichte in fünf verschiedenen Sprachen auf, um sich mit dem Thema der Geburt Christi auseinanderzusetzen. Joan Magrané Figuera lässt sich von einer Weihnachtsmotette von Tomàs Luis de Victoria inspirieren, um sie neu zu interpretieren.
Dieses Programm ist wie ein Winterabend vor dem Kamin gedacht und lässt uns in eine warme Atmosphäre eintauchen, in der sich die Stimmen verflechten, um die Seele im Herzen des Winters zu erwärmen.
Seit seiner Gründung 1997 in Toulouse verfolgt der Kammerchor Les Éléments unter der Leitung seines Gründungsdirigenten ein anspruchsvolles musikalisches Projekt, das ihn in Frankreich, insbesondere in der Region Okzitanien, sowie im Ausland bekannt gemacht hat. Das Ensemble hat auch durch zahlreiche CDs seine Spuren in der Musikszene hinterlassen.
Dauer: 1h15
Mit LES ÉLÉMENTS
Leitung: Joël SUHUBIETTE
Italiano :
« Sérénade d’hiver » ci immerge nella musica francese, sacra e profana, scelta per il periodo natalizio. Les Éléments ci accompagnano in un viaggio dal Medioevo ai giorni nostri, attraverso opere del repertorio e canzoni tradizionali, a cappella, arrangiate appositamente per i sedici cantori del coro da camera.
Poulenc, Debussy, Saint-Saëns, Du Caurroy e Busnois si confrontano con un Natale basco, poitevin o provenzale, le cui melodie familiari sono un invito alla condivisione. Ai compositori di oggi è stato chiesto di gettare nuova luce sul tema. Claire-Mélanie Sinnhuber utilizza una poesia basca come base per un brano ricco di sensazioni (movimento, caldo, freddo, ecc.). Patrick Burgan utilizza poesie in cinque lingue diverse per affrontare il tema della Natività. Joan Magrané Figuera attinge a un mottetto natalizio di Tomàs Luis de Victoria per offrirci una nuova lettura.
Concepito come una vigilia di inverno davanti al camino, questo programma ci immerge in un’atmosfera calda, dove le voci si intrecciano per riscaldare l’anima nel cuore dell’inverno.
Dalla sua fondazione a Tolosa nel 1997, il coro da camera Les Éléments, sotto l’impulso del suo direttore fondatore, ha perseguito un progetto musicale impegnativo che lo ha portato dal repertorio antico alle opere contemporanee e gli ha permesso di ottenere un ampio seguito in Francia, in particolare nella regione occitana, e all’estero. Ha inoltre lasciato un segno nel mondo della musica con numerose registrazioni.
Durata: 1 ora e 15 minuti
Con LES ÉLÉMENTS
Direttore: Joël SUHUBIETTE
Espanol :
« Sérénade d’hiver » nos sumerge en la música francesa, tanto sacra como profana, elegida para la época navideña. Les Éléments nos llevan en un viaje desde la Edad Media hasta nuestros días, a través de obras del repertorio y canciones tradicionales, a capella, arregladas específicamente para los dieciséis cantantes del coro de cámara.
Poulenc, Debussy, Saint-Saëns, Du Caurroy o Busnois se codean con una Navidad vasca, poitevina o provenzal, cuyas melodías familiares invitan a compartir. En cuanto a los compositores actuales, se les ha pedido que arrojen nueva luz sobre el tema. Claire-Mélanie Sinnhuber utiliza un poema vasco como base para una pieza llena de sensaciones (movimiento, calor, frío, etc.). Patrick Burgan aborda el tema de la Natividad a partir de poemas en cinco lenguas diferentes. Joan Magrané Figuera se basa en un motete navideño de Tomás Luis de Victoria para ofrecernos una nueva lectura.
Concebido como una víspera de invierno junto a la chimenea, este programa nos sumerge en una atmósfera cálida, donde las voces se entrelazan para calentar el alma en pleno invierno.
Desde su creación en Toulouse en 1997, el coro de cámara Les Éléments, bajo el impulso de su director fundador, ha llevado a cabo un exigente proyecto musical que le ha llevado del repertorio antiguo a las obras contemporáneas, y le ha dado un amplio seguimiento en Francia, particularmente en la región occitana, así como en el extranjero. También ha dejado su impronta en el mundo de la música con varias grabaciones.
Duración: 1 hora y 15 minutos
Con LES ÉLÉMENTS
Director: Joël SUHUBIETTE
