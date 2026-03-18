Sérénade Romantique par les Cordes Savarez Théâtre municipal Angles

Sérénade Romantique par les Cordes Savarez

Théâtre municipal 14 bis rue du stade Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

.

Théâtre municipal 14 bis rue du stade Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 04 93 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sérénade Romantique par les Cordes Savarez Angles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral