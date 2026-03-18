Sérénade Romantique par les Cordes Savarez Théâtre municipal Angles
Sérénade Romantique par les Cordes Savarez Théâtre municipal Angles dimanche 12 avril 2026.
Sérénade Romantique par les Cordes Savarez
Théâtre municipal 14 bis rue du stade Angles Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
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Théâtre municipal 14 bis rue du stade Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 04 93 37
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English :
L’événement Sérénade Romantique par les Cordes Savarez Angles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral