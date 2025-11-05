Serenauta – Spectacles Jeune Public – Festival Locombia #9 Instituto cervantes Toulouse
Serenauta – Spectacles Jeune Public – Festival Locombia #9 Mercredi 5 novembre, 16h00 Instituto cervantes Haute-Garonne
Spectacle jeune public
Le mercredi 5 novembre à 16h, venez vivre un moment magique en famille avec Edson Velandia et Adriana Lizcano !
Le duo d’artistes nous propose ici un spectacle musical et poétique à hauteur d’enfants, mêlant chansons, histoires et émerveillement pour plonger dans leur univers féerique et burlesque
Instituto Cervantes
– représentation en espagnol –
Entrée gratuite, pour le jeune public et les curieux de tout âge !
Goûter offert
Un rendez-vous à ne pas manquer pour faire voyager petits et grands
Instituto cervantes 31 Rue des Chalets, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie
