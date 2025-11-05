Serenauta – Spectacles Jeune Public – Festival Locombia #9 Instituto cervantes Toulouse

Serenauta – Spectacles Jeune Public – Festival Locombia #9 Instituto cervantes Toulouse mercredi 5 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T16:00:00 – 2025-11-05T17:30:00

Fin : 2025-11-05T16:00:00 – 2025-11-05T17:30:00

Spectacle jeune public

Le mercredi 5 novembre à 16h, venez vivre un moment magique en famille avec Edson Velandia et Adriana Lizcano !

Le duo d’artistes nous propose ici un spectacle musical et poétique à hauteur d’enfants, mêlant chansons, histoires et émerveillement pour plonger dans leur univers féerique et burlesque

Instituto Cervantes

– représentation en espagnol –

Entrée gratuite, pour le jeune public et les curieux de tout âge !

Goûter offert

Un rendez-vous à ne pas manquer pour faire voyager petits et grands

Instituto cervantes 31 Rue des Chalets, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « locombia.toulouse@gmail.com »}]

